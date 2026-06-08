Milano 9:36
49.804 -0,18%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:36
10.348 -0,19%
24.538 -0,89%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -3,83% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 64.040,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -3,83% alle 04:50
Tokyo perde terreno e riporta un -3,83% alle 04:50, scambiando a 64.040,4 punti.
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