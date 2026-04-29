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Londra: risultato positivo per Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Glencore
Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,40%.
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