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Londra: risultato positivo per Glencore
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In breve
29 aprile 2026 - 13.00
Seduta vivace oggi per l'
azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,40%.
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