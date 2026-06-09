Londra: scambi negativi per Glencore
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che mostra un decremento dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Glencore, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Glencore, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,897 sterline. Primo supporto visto a 5,804. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,772.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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