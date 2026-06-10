Londra: rosso per Glencore

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che passa di mano con un calo dell'1,99%.



Lo scenario su base settimanale di Glencore rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Glencore suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,536 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,654. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,493.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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