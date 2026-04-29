New York: F5 sale verso 338,3 USD

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda che fornisce soluzioni di sicurezza e distribuisce applicazioni multi-cloud , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,17%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di F5 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di F5 moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 338,3 Dollari USA e supporto a 318,4. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 358,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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