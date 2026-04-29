New York: Teradyne si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati, che tratta in perdita del 13,29% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Teradyne rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Teradyne, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 338,4 USD. Primo supporto visto a 313,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 297,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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