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New York: Arch Capital Group scende verso 90,2 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 20.00
Retrocede molto il
gruppo assicurativo
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,33%.
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Arch Capital
-5,37%
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