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New York: Tractor Supply scende verso 39,94 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Tractor Supply scende verso 39,94 USD
Ribasso per il gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti, che tratta in perdita dell'8,42% sui valori precedenti.
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