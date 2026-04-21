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New York: Tractor Supply scende verso 39,94 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
21 aprile 2026 - 16.10
Ribasso per il
gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti
, che tratta in perdita dell'8,42% sui valori precedenti.
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