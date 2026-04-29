New York: in perdita DexCom

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,35%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DexCom , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di DexCom evidenzia un declino dei corsi verso area 55,99 USD con prima area di resistenza vista a 58,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 55,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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