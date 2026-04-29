New York: in perdita DexCom
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DexCom, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di DexCom evidenzia un declino dei corsi verso area 55,99 USD con prima area di resistenza vista a 58,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 55,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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