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New York: in perdita CoStar

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita CoStar
Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che passa di mano in perdita del 4,14%.
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