New York: mette il turbo T-Mobile US

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia telefonica mobile statunitense , che scambia in rialzo del 7,22%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Analizzando lo scenario di T-Mobile US si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 194,3 USD. Prima resistenza a 203,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 188,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```