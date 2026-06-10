New York: scambi in positivo per T-Mobile US
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia telefonica mobile statunitense, che lievita del 3,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di T-Mobile US evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso T-Mobile US rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di T-Mobile US ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 187,4 USD. Primo supporto individuato a 181,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 193,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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