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New York: in calo T-Mobile US

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo T-Mobile US
Si muove verso il basso la compagnia telefonica mobile statunitense, con una flessione del 3,56%.
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