Si muove in ribasso T-Mobile US a New York
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense, che passa di mano in perdita del 3,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che T-Mobile US mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,38%, rispetto a -3,94% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario di medio periodo di T-Mobile US ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 181,3 USD. Supporto a 172,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 190,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```