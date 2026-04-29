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New York: pioggia di acquisti su General Dynamics
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 18.00
Effervescente
òa società aerospaziale e della difesa
, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,74%.
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