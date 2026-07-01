Milano
17:35
51.605
-0,15%
Nasdaq
20:34
29.892
-1,27%
Dow Jones
20:34
52.345
+0,05%
Londra
17:35
10.478
-0,18%
Francoforte
17:35
25.040
+0,18%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 20.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: pioggia di acquisti su Robinhood Markets
New York: pioggia di acquisti su Robinhood Markets
Migliori e peggiori
,
In breve
01 luglio 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prepotente rialzo per l'
azienda statunitense che offre servizi finanziari online
, che mostra una salita bruciante dell'8,05% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Perde Robinhood Markets sul mercato di New York
New York: accelera Robinhood Markets
New York: in bella mostra Robinhood Markets
New York: in perdita Robinhood Markets
Titoli e Indici
Robinhood Markets
+8,16%
Altre notizie
New York: brusca correzione per Robinhood Markets
A New York, forte ascesa per Robinhood Markets
New York: sviluppi positivi per Robinhood Markets
New York: mette il turbo Robinhood Markets
Perde Robinhood Markets sul mercato di New York
Robinhood Markets punta a raccogliere 2 miliardi di dollari con bond convertibili
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto