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New York: profondo rosso per Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Regeneron Pharmaceuticals
A picco la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che presenta un pessimo -6,29%.
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