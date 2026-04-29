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New York: profondo rosso per Regeneron Pharmaceuticals
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 16.10
A picco la
società farmaceutica attiva nel settore biotech
, che presenta un pessimo -6,29%.
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