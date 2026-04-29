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Parigi: rosso per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Dassault Systemes
Ribasso per la società di software francese, che presenta una flessione dell'1,93%.
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