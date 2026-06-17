Milano 14:21
52.505 +0,14%
Nasdaq 16-giu
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Dow Jones 16-giu
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Londra 14:21
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Francoforte 14:21
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Parigi: rosso per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per EssilorLuxottica
Ribasso per il gruppo di occhialeria, che presenta una flessione del 2,59%.
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