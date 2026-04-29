Perde Charter Communications sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi di comunicazione a banda larga , che passa di mano in perdita del 3,92%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Charter Communications rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Charter Communications si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 162,9 USD. Prima resistenza a 172,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 159,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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