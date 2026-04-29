Milano 16:40
47.828 -0,44%
Nasdaq 16:40
27.164 +0,50%
Dow Jones 16:40
48.927 -0,44%
Londra 16:40
10.206 -1,23%
Francoforte 16:40
23.998 -0,08%

Piazza Affari: andamento negativo per Inwit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Inwit
Si muove verso il basso la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, con una flessione dell'1,98%.
Condividi
```