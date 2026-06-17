Piazza Affari: rosso per Inwit

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , che presenta una flessione del 2,30% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Inwit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Inwit ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6,67 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6,805, mentre il primo supporto è stimato a 6,535.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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