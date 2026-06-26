Piazza Affari: in calo Inwit

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , che mostra un decremento del 3,09%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Inwit rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Inwit segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,048 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,233. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,987.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```