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Piazza Affari: positiva la giornata per Inwit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Inwit
Avanza la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che guadagna bene, con una variazione del 3,33%.
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