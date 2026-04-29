Trasporto marittimo verso le isole: via libera al nuovo quadro regolatorio

Maggiore trasparenza, apertura del mercato e qualità dei servizi per i passeggeri

(Teleborsa) - Il Consiglio dell’Autorità ha approvato la delibera n. 59/2026 riguardante le misure regolatorie relative agli affidamenti di servizi di cabotaggio marittimo e alle attività a essi propedeutiche. Le misure adottate introducono elementi di novità nelle procedure di affidamento del servizio e rafforzano le attività di monitoraggio e vigilanza da parte dell’Autorità su tutto il processo.



Il provvedimento recepisce anche le osservazioni formulate dagli stakeholder in sede di consultazione pubblica conclusasi a gennaio 2026, e completa la revisione del quadro regolatorio di settore avviato nel 2025 (delibera n. 169/2025).



L’intervento è finalizzato ad incrementare la contendibilità delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto marittimo da e verso le isole (collegamenti terraferma–isole e interinsulari), a garantire maggiore trasparenza degli affidamenti attraverso una più ampia disponibilità dei dati relativi alle concessioni e a rendere il settore più attrattivo per gli operatori di mercato.



"Gare trasparenti e ben strutturate – ha dichiarato Nicola Zaccheo, Presidente Art – favoriscono l’apertura del mercato, innalzamento della qualità dei servizi offerti ai passeggeri e una più efficace tutela dei loro diritti".

Condividi

```