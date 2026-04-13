Commissione UE consulta Stati membri su quadro temporaneo per aiuti di Stato

(Teleborsa) - La Commissione europea
sta raccogliendo i pareri degli Stati membri
su una bozza di proposta di un quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato
a sostegno dell'economia dell'UE nel contesto della crisi mediorientale, come annunciato oggi
dalla presidente Ursula von der Leyen.
La Commissione sta consultando gli Stati membri per raccogliere i loro pareri su un quadro mirato e temporaneo per affrontare gli effetti della crisi su alcuni dei settori più esposti dell'economia
, come l'agricoltura, la pesca, il trasporto su strada e il trasporto marittimo a corto raggio intra-UE, si legge in un comunicato. La bozza di proposta include anche un adeguamento temporaneo del quadro di aiuti di Stato del Clean Industrial Deal (CISAF) che consente una maggiore intensità degli aiuti per far fronte ai picchi dei prezzi dell'energia elettrica.
La bozza di proposta in fase di consultazione propone di consentire agli Stati membri di concedere: un sostegno temporaneo calibrato per i settori più esposti (che copra parte degli aumenti di prezzo dei combustibili o dei fertilizzanti, rispetto al periodo precedente al 28 febbraio 2026, sulla base dei consumi dei beneficiari; e una misura semplificata che consenta un importo limitato di aiuti per impresa, ad eccezione del trasporto marittimo a corto raggio dell'UE); un aumento dell'intensità massima degli aiuti per i costi dell'elettricità per le industrie
ad alta intensità energetica, oltre l'attuale massimo del 50%.
Inoltre, la Commissione è "pronta a valutare, caso per caso
e nel rispetto di diversi requisiti, misure temporanee che possono includere la sovvenzione del costo del combustibile
per la produzione di energia elettrica da centrali a gas, al fine di ridurre i costi complessivi dell'elettricità", si legge nel comunicato.
La Commissione valuterà rapidamente le risposte, con l'obiettivo di adottare un quadro temporaneo entro la fine di aprile
.