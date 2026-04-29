Milano 11:17
47.828 -0,44%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:17
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Francoforte 11:17
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Piazza Affari: brillante l'andamento di D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di D'Amico
Bene il leader mondiale nel trasporto marittimo, con un rialzo del 2,14%.
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