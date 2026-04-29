Milano 16:42
47.834 -0,43%
Nasdaq 16:42
27.164 +0,50%
Dow Jones 16:42
48.951 -0,39%
Londra 16:42
10.209 -1,20%
Francoforte 16:42
24.000 -0,08%

USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 24 aprile

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 24 aprile
USA, Richieste mutui nella settimana del 24 aprile su base settimanale (WoW) -1,6%, in calo rispetto al precedente +7,9%.
Condividi
```