730 pre-compilato in uscita pomeriggio: allarme Cgil su anomalia redditi

Il sindacato ha segnalato al MEF l'errore contenuto su milioni di Certificazioni Uniche che rischia di compromettere il corretto calcolo dei redditi e detrazioni

(Teleborsa) - Mentre l'Agenzia delle Entrate si prepara al rilascio della pre-compilata, oggi 30 aprile 2026, un allarme arriva dalla Cgil, che da giorni continua a segnalare al MEF "un'anomalia" nelle Certificazioni uniche "che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti".



Il 21 aprile scorso, il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, e la presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil, Monica Iviglia, hanno inviato una lettera ufficiale al Ministro Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo per allertarliche, un monitoraggio dei CAF affiliati alla confederazione ha fatto emergere come "una quota significativa di sostituti d’imposta abbia rilasciato ai lavoratori dipendenti Certificazioni Uniche 2026 in cui risultano dati errati o assenti relativi alla natura del reddito di lavoro (art. 49, co. 1 del Tuir), utili per verificare il diritto alla somma che non concorre alla formazione del reddito (c.d. "somma aggiuntiva") o all’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente".



"Fra questi sostituti figurano, ad esempio, le Casse edili che hanno corrisposto l’Ape (Anzianità professionale edile), alcune amministrazioni pubbliche e non poche imprese private", sottolinea la Cgil, aggiungendo che "nelle CU in questione i redditi di lavoro dipendente o loro indennità sostitutive sono stati certificati dal sostituto come redditi di lavoro dipendente non compresi fra i redditi di lavoro ex art. 49, comma 1 del Tuir".



"Si tratta di un errore estremamente grave perché tali importi, è il caso di ribadirlo, sono fondamentali per determinare il calcolo della somma aggiuntiva e la corretta detrazione prevista dalla Legge di Bilancio 2025", afferma il sindacato, segnalando che "nonostante la richiesta di un intervento urgente per sollecitare una nuova emissione dei documenti corretti", sinora "non è giunta alcuna risposta, né ci risulta si siano attivati nella direzione da noi indicata".



Frattanto, l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere un paio di giorni fa che dal pomeriggio di oggi, 30 aprile 2026, si potrà consultare online il 730 pre-compilato.

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