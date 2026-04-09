USA, redditi e spese personali febbraio sotto attese

(Teleborsa) - Sotto le attese la viariazione dei redditi e delle spese delle famiglie americane a febbraio. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono aumentati dello 0,5% a febbraio dopo il +0,3% registrato nel mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti ((+0,6%).



I redditi personali hanno registrato un decremento dello 0,1%, contro stime del mercato che indicavano un aumento dello 0,3% e risetto al +0,4% rilevato nel mese precedente.



Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, evidenzia una variazione dello 0,4% su mese (in linea con le stime degli analisti e con il mese precedente) e del 3% su anno, in linea con il consensus e rispetto al +3,1% precedente.

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