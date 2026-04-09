Milano 16:34
47.063 -0,06%
Nasdaq 16:34
24.794 -0,44%
Dow Jones 16:34
47.774 -0,28%
Londra 16:34
10.570 -0,37%
Francoforte 16:34
23.687 -1,64%

Redditi personali USA (MoM) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Redditi personali USA (MoM) in febbraio
USA, Redditi personali in febbraio su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,3%).
Condividi
```