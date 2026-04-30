Milano 10:24
47.489 -0,64%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:24
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Francoforte 10:24
23.897 -0,24%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Frazionale ribasso per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,74%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 17.804,9, con il supporto più immediato individuato in area 17.561,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17.480,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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