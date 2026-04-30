Milano 10:26
47.509 -0,60%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:26
10.260 +0,46%
Francoforte 10:26
23.906 -0,20%

Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 47.555,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,50% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,50% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 47.555,18 punti.
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