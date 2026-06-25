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Dow Jones 24-giu
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Londra 24-giu
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Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,57% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai continua le contrattazioni a 4.129,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,57% alle 05:48
Shanghai, in progresso dello 0,57% alle 05:48, tratta a 4.129,76 punti.
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