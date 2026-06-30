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/ Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dell'1,34% alle 05:48
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dell'1,34% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta in utile a 4.081,32 punti
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Finanza
30 giugno 2026 - 05.48
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Spunto rialzista dell'1,34% per Shanghai, alle 05:48, che continua le contrattazioni a 4.081,32 punti.
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