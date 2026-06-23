Milano 12:19
52.212 -1,11%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
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Londra 12:19
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Francoforte 12:19
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Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,39%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.106,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,39%
Shanghai conclude in progresso dello 0,39%, archiviando la sessione a 4.106,25 punti.
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