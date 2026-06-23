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/ Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,39%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,39%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.106,25 punti
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Finanza
23 giugno 2026 - 09.20
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Shanghai conclude in progresso dello 0,39%, archiviando la sessione a 4.106,25 punti.
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