Milano 29-apr
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Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 29-apr
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Francoforte 29-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,02%

Nikkey a 59.304,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,02%
Indice Nikkey -1,02% a quota 59.304,62 all'apertura pomeridiana.
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