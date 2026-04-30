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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,02%
Nikkey a 59.304,62 punti
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Finanza
30 aprile 2026 - 05.38
Indice Nikkey -1,02% a quota 59.304,62 all'apertura pomeridiana.
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