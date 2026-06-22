Milano 19-giu
52.849 0,00%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 0,00%
Londra 19-giu
10.363 0,00%
Francoforte 19-giu
24.986 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,96%

Nikkey a 72.648,47 punti

In breve, Finanza
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