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Crolla a New York Hubbel

Migliori e peggiori
Crolla a New York Hubbel
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di componenti utilizzati nella trasmissione di energia elettrica, che passa di mano in perdita del 6,52%.

L'andamento di Hubbel nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 528,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 497,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 484,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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