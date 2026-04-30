Milano 10:27
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Dow Jones 29-apr
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Eurozona: peggiora l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: peggiora l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo crolla del 3,22%, scendendo fino a 260,12 punti.
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