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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care
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Indici settoriali
30 aprile 2026 - 15.00
Il
Comparto sanitario dell'Area Euro
guadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 786,11 punti.
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