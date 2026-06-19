Milano
9:59
53.059
+0,70%
Nasdaq
18-giu
30.406
0,00%
Dow Jones
18-giu
51.565
+0,14%
Londra
9:59
10.416
+0,16%
Francoforte
9:59
25.157
+0,52%
Venerdì 19 Giugno 2026, ore 10.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
19 giugno 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In rialzo il
comparto sanitario dell'Area Euro
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 803,95 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Health Care
Titoli e Indici
Euro Stoxx Health Care
+0,76%
Altre notizie
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Health Care
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: su di giri l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Health Care
Guide
Titoli di Stato indicizzati all’inflazione: come funzionano
Quando l’inflazione aumenta, chi investe in obbligazioni deve guardare anche al potere d’acquisto che riesce a conservare. Una cedola del 3% annuo può essere interessante se i prezzi crescono poco...
leggi tutto