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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care

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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Health Care
In rialzo il comparto sanitario dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 803,95 punti.
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