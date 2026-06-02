Milano 16:36
50.453 +1,36%
Nasdaq 16:36
30.545 +0,10%
Dow Jones 16:36
51.031 -0,09%
Londra 16:36
10.363 +0,23%
Francoforte 16:36
25.086 +0,33%

Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Health Care
Vendite diffuse sul comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata a 777,41 punti.
Condividi
```