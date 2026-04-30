Francoforte: in bella mostra Deutsche Post
(Teleborsa) - Ottima performance per l'operatore postale tedesco, che scambia in rialzo del 4,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Post mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,72%, rispetto a -0,57% dell'indice della Borsa di Francoforte).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società con sede a Bonn. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 50 Euro. Primo supporto visto a 47,48. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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