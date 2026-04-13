Francoforte: in calo Deutsche Post
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'operatore postale tedesco, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Post mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,47%, rispetto a +1,82% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo status tecnico della società con sede a Bonn è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 48,03. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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