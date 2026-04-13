Francoforte: in calo Deutsche Post

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' operatore postale tedesco , in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Deutsche Post mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,47%, rispetto a +1,82% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico della società con sede a Bonn è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 48,03. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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