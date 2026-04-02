Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Post

(Teleborsa) - Rosso per l' operatore postale tedesco , che sta segnando un calo del 2,10%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Post più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo della società con sede a Bonn ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 45,81 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 46,16, mentre il primo supporto è stimato a 45,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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