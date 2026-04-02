Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Post
(Teleborsa) - Rosso per l'operatore postale tedesco, che sta segnando un calo del 2,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Deutsche Post più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo della società con sede a Bonn ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 45,81 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 46,16, mentre il primo supporto è stimato a 45,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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