Francoforte: scambi in positivo per Traton
(Teleborsa) - Seduta positiva per Traton, che avanza bene del 2,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Traton mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,19%, rispetto a -2,94% del MDAX).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Traton, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30,87 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32,51. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```