Francoforte: scambi in positivo per Traton

(Teleborsa) - Seduta positiva per Traton , che avanza bene del 2,18%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Traton mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,19%, rispetto a -2,94% del MDAX ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Traton , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30,87 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 32,51. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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