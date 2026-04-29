Francoforte: positiva la giornata per Traton
(Teleborsa) - Seduta positiva per Traton, che avanza bene del 2,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Traton più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Traton, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30,96 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 31,92. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 30,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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