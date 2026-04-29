Francoforte: positiva la giornata per Traton

(Teleborsa) - Seduta positiva per Traton , che avanza bene del 2,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Traton più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Traton , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30,96 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 31,92. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 30,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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