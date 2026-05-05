Francoforte: nuovo spunto rialzista per Traton

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Traton , in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Traton rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Traton suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 32,69 Euro e supporto visto a quota 31,87. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 33,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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