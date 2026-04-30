IEG, RiminiWellness: top trainer e creators protagonisti

Da Cotto al Dente a Jill Cooper, fino a The Fashion Jogger e Andrea Presti

(Teleborsa) - RiminiWellness 2026, l’appuntamento di Italian Exhibition Group in programma alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio, mette al centro della ventesima edizione i volti più influenti del benessere. Sotto il claim “Go Through”, la manifestazione si propone come punto di convergenza tra top creator e professionisti internazionali, in un percorso che unisce attivazione fisica e mentale.



Tra i main ambassador, Davide Campagna (Cotto al Dente) guiderà il pubblico tra allenamento e cucina funzionale, mentre il Vinyasa Yoga sarà rappresentato da Sara de La Scimmia Yoga. Jill Cooper animerà il palco di Levissima +, Hydration partner dell’evento, con sessioni di Superjump e Fluid. Il fronte atletico sarà affidato ad Andrea Presti, mentre il racconto internazionale sarà curato da Lisa Migliorini (The Fashion Jogger), che sabato 30 maggio guiderà la Running Club Reunion da Piazzale Kennedy, tra gli eventi principali di RiminiWellness OFF.



Il palinsesto riunisce le diverse anime del settore. Tra lifestyle e sport, Alvise Rigo e Silvia Fascians proporranno contenuti dedicati all’equilibrio tra corpo e mente. La nutrizione sarà affidata a Laura Crugnola, con focus sull’Healthy Aging. Completano l’area Food & Nutrition Giuseppe Healthy e i 2FoodFitLovers (Raffaele e Caterina). Tra le novità, Mocho (MeatCrew) con una collaborazione con Andrea Presti. Marti Cops incontrerà la community, mentre i palchi saranno animati da Nicolò Famiglietti e Luca Anzano.



Al Golden Stage spazio alla collaborazione tra Fiteducation e Barilla Protein +. In programma anche il Women Summit e l’area olistica Deva Yogamynd School, sostenuta da Milk Pro. Debuttano La Nuova Menopausa di Sayonara Motta e il metodo Infinity Bands di Andreia Monteiro. Il palco MyPersonalTrainer e Cross Cardio sarà dedicato all’alta intensità, mentre l’Uliveto Stage, con la direzione artistica di R3BEL, coinvolgerà 25 presenter internazionali, tra cui Guillermo Gonzales Vega e Laura Cristina, fino alla masterclass Forever Young. Spazio anche all’Adaptive Workout di Andrea De Beni e al Buddyfit Stage.



Debutta la GDMI 1978 in uno spazio firmato Sergio Pappalettera, con un protocollo a corpo libero focalizzato su coesione e forza mentale. Nelle aree esterne, attività con l’Esercito Italiano e le Truppe Alpine. Il Nuncas Sportswear Stage ospita Zumba + Lift™ di Beto Perez e il ritorno di Piloxing® con Viveca Jensen, insieme a Evolution Burn System, Powerbound di Monya Mancuso, Stellina Fit e Tiziana FitnessStyle, fino alla reunion con Nicolò Famiglietti, Luca Anzano, Marti Cops e Martina Baiardi.



L’indoor cycling si rinnova nella ICYFF® ARENA con 150 bike Technogym® e una tappa del National Tour 2026. Spazio anche a Striding®, al Walking Program e al nuovo WP WALKER. Chiudono le pool esterne con il Water Cross, che trasferisce l’HIIT in acqua riducendo l’impatto articolare.

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